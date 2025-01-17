NYT: США рассекретили тайную помощь Украине в производстве БПЛА

Американцы помогли Киеву не только деньгами, но и важными специалистами

США тайно оказали Украине поддержку в вопросах производства беспилотников, отправив в страну собственных разведчиков, которые помогали в разработке программы, а также 1,5 млрд долларов на ее реализацию, сообщает The New York Times. Американские чиновники полагают, что благодаря их усилиям дроны стали более разрушительными и убийственными на поле боя.

Эта мера поддержки Киева долгое время оставалась в тени, в отличие от передачи вооружения, систем ПВО, танков и обучения специалистов. Официальные лица США уверяют, что разработка нового поколения БПЛА внесла революционные изменения в метод ведения боевых действий.

"После контрнаступления американские чиновники заявили, что они быстро увеличили поддержку украинских производителей дронов, опираясь на усилия Киева по развитию собственной промышленности. Помимо финансовой помощи, администрация Байдена работала над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями дронов", – указано в статье.

В Вашингтоне полагают, что эти инвестиции окупились из-за атак на российский Черноморский флот, а также замедления темпов продвижения войск ВС РФ на востоке Украины. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, уверен, что создание индустрии беспилотников дало "бесценные уроки", которые администрация Байдена учла в работе оборонной промышленности Америки.