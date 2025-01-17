Киевский режим перешел все границы

Обнародованы сведения о действиях командиров ВСУ, которые вызывают шок. Как стало известно, тела погибших украинских вояк массово сжигаются. Такими жуткими подробностями о поступках украинских командиров поделился пленный пограничник.

Бывший вояка пояснил, что киевский режим идет на такой бесчеловечный шаг, чтобы избежать выплат компенсаций семьям павших. Кроме того, по его словам, потери настолько велики, что крематорий в Харькове не справляется с объемом этой мрачной "работы", из-за чего в город доставили мобильные установки для сожжения трупов.

Пленный сообщил, что подобные меры также применяются в отношении боевиков-иностранцев, участвующих в военных действиях. Таким образом киевский режим пытается скрыть присутствие зарубежных бойцов на территории Украины.

Кроме того, очевидно, что массовое уничтожение тел военнослужащих может быть частью масштабной кампании по сокрытию реальных потерь на фронте. Подобные действия направлены на то, чтобы избежать лишних вопросов со стороны общественности. Впрочем, многим давно все понятно.

К слову, ранее в Европе заявили об обрушении последнего бастиона ВСУ.