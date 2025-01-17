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Киевские власти готовы пойти на радикальные меры для того, чтобы остаться на плаву и продолжить конфликт. Их зловещий план раскрыл опальный парламентарий Верховной рады Александр Дубинский.
Политический деятель, который сидит за решеткой по обвинению в госизмене киевскому режиму, уверен, что глава республики Владимир Зеленский в самое ближайшее время может призвать в армию и отправить на убой подростков.
Он утверждает, что руководство страны на фоне острой нехватки человеческих ресурсов всерьез готово снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Глава страны окружен поддерживающими его представителями военкоматов и силовиками и готов принять это решение, чтобы было, кого отправлять в "мясные штурмы".
"Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", – заявил парламентарий.
Ранее российские разведчики заявили, что киевские верховоды уже подготовили все необходимые с точки зрения законности условия для снижения возраста призывников. Такие меры могут быть продиктованы давлением со стороны вашингтонской администрации.
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