Режим готов пойти на крайние меры

Киевские власти готовы пойти на радикальные меры для того, чтобы остаться на плаву и продолжить конфликт. Их зловещий план раскрыл опальный парламентарий Верховной рады Александр Дубинский.

Политический деятель, который сидит за решеткой по обвинению в госизмене киевскому режиму, уверен, что глава республики Владимир Зеленский в самое ближайшее время может призвать в армию и отправить на убой подростков.

Он утверждает, что руководство страны на фоне острой нехватки человеческих ресурсов всерьез готово снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Глава страны окружен поддерживающими его представителями военкоматов и силовиками и готов принять это решение, чтобы было, кого отправлять в "мясные штурмы".

"Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков", – заявил парламентарий.

Ранее российские разведчики заявили, что киевские верховоды уже подготовили все необходимые с точки зрения законности условия для снижения возраста призывников. Такие меры могут быть продиктованы давлением со стороны вашингтонской администрации.

К слову, ранее стало известно, зачем Киев массово сжигает трупы солдат.