Журналистка с Украины Панченко поблагодарила Рубио за слова о бойцах ВСУ

Украинская журналистка бурно отреагировала на признание выдвиженца Трампа
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация вокруг Незалежной продолжает обостряться

Известная на Украине журналистка Диана Панченко бурно и эмоционально отреагировала на недавнее признание кандидата на пост американского госсекретаря Марко Рубио, предложенного избранным главой этой страны Дональдом Трампом. Слова американского политика прозвучали во время слушания в конгрессе и привлекли внимание общественности. Пост с комментарием украинка разместила на своей странице в соцсети Х.

В ходе выступления выдвиженец Трампа заявил, что обсуждения нехватки вооружений у Незалежной под собой скрывают более серьезную проблему – истощение человеческих ресурсов. По его словам, проблема заключается не в ракетах, технике и другом оружии, а в том, что у Украины "заканчиваются сами украинцы". Таким образом, американец привлек внимание к фактически массовому истреблению украинцев, которых заставляют погибать в "мясных штурмах" во славу киевского режима.

На своей странице журналистка прокомментировала эти слова, выразив благодарность за то, что важная и печальная тема была поднята. Подобные заявления помогают обратить международное внимание на реальное положение дел в стране.

"Спасибо, Марко Рубио", – эмоционально подчеркнула украинка.

Кроме того, Панченко раскритиковала действия украинской власти, заявив, что глава киевского режима Владимир Зеленский преследует собственные выгоды. Она считает, что его основным интересом остается извлечение экономической и политической выгоды из затяжного конфликта.

К слову, ранее нытье Зеленского из-за мощного удара российской армии грубо осудили на Западе.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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