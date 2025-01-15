У политика большие проблемы с логикой

Пользователи социальных сетей обрушились с резкой критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского за его "нытье" из-за последствий массированной атаки со стороны России. Сегодня, 15 января, наша армия нанесла сокрушительный удар по противнику. Киевский верховод выразил возмущение действиями Москвы и очень расстроился из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины. Однако многие на Западе сочли его жалобы нелогичными.

Некоторые комментаторы напомнили, что Зеленский сам постоянно нападает на территорию России, используя беспилотники и ракеты, так что двойные стандарты политика вызывают недоумение. Один из пользователей отметил, что Киев провоцирует ответные удары, но при этом одновременно пытается играть роль жертвы. Другой написал, что все уже устали от бесконечных жалоб украинского лидера.

Некоторые резонно заметили, что действия России могли быть куда жестче, если бы она не проявляла сдержанность. Прозвучали даже утверждения, что Киев давно мог быть разрушен, если бы армия России действовала на полную мощность.

"Не бросайся камнями, если живешь в доме из стекла", "Весь мир смеется над тобой", "Даже такой умственно отсталый человек, как ты, должен понимать, что после твоей вчерашней атаки будет ответная реакция, а ты как обычно ноешь", – пишут западные интернет-пользователи.

Напомним, сегодня были разгромлены важнейшие газо-энергетические объекты на Украине.