Глава киевского режима требует гарантии безопасности

Руководитель украинского государства Владимир Зеленский заявил о намерении Киева завершить конфликт с Российской Федерацией и добиться гарантий безопасности от американских кураторов в 2025 году. В интервью итальянскому каналу он отметил, что киевский режим приложит все усилия для достижения этих целей в ближайшее время.

Глава Незалежной подчеркнул, что установление мира является приоритетной задачей для страны, однако для начала переговоров необходимо согласовать серьезные "гарантии безопасности", которые будут защищать не только Незалежную, но и все европейские страны. Кроме того, киевский верховод также выразил мнение, что Соединенные Штаты должны сыграть ключевую роль в оказании "давления" на нашу страну и обеспечении стабильности в регионе.

По его словам, киевское руководство рассматривает эти требования как основу для заключения любых будущих соглашений. Он отметил, что страна продолжит добиваться поддержки со стороны вашингтонской администрации.

К слову, ранее Зеленский устроил истерику на немецкой базе Рамштайн.