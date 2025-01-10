Песенка киевского режима спета

Заместитель комбата штурмовой бригады украинской армии Олесь Маляревич заявил, что гражданское общество этой страны стало меньше поддерживать незалежных вояк на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Офицер сделал тяжелое признание о том, что простые жители страны фактически отвернулись от военных.

По его словам, многие украинцы уверены, что после вступления избранного американского лидера в должность 20 января военные действия, как по мановению волшебной палочки, прекратятся.

"Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день", – сокрушается вояка.

Незалежный боец посетовал, что такое мнение привело к снижению активности даже среди тех, кто ранее был готов защищать страну. Многие, как он подчеркнул, "поставили этот вопрос на паузу". Это касается не только добровольцев, но и общества в целом, которое, по его словам, посчитало, что военные действия вскоре завершатся, и необходимость в поддержке сил обороны отпадает.

Он выразил обеспокоенность, что подобное настроение наносит значительный ущерб, в том числе приводит к дополнительным потерям территорий. Все идет к тому, что киевский режим рухнет в самое ближайшее время, песенка украинских верховодов спета.

К слову, ранее стали известны детали плана Трампа на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.