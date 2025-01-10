Украинцы стали меньше поддерживать ВСУ из-за Трампа - офицер Маляревич

Офицер армии Украины сделал тяжелое признание: "За один день"
Картинка: сгенерировано ИИ
Песенка киевского режима спета

Заместитель комбата штурмовой бригады украинской армии Олесь Маляревич заявил, что гражданское общество этой страны стало меньше поддерживать незалежных вояк на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Офицер сделал тяжелое признание о том, что простые жители страны фактически отвернулись от военных.

По его словам, многие украинцы уверены, что после вступления избранного американского лидера в должность 20 января военные действия, как по мановению волшебной палочки, прекратятся.

"Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день", – сокрушается вояка.

Незалежный боец посетовал, что такое мнение привело к снижению активности даже среди тех, кто ранее был готов защищать страну. Многие, как он подчеркнул, "поставили этот вопрос на паузу". Это касается не только добровольцев, но и общества в целом, которое, по его словам, посчитало, что военные действия вскоре завершатся, и необходимость в поддержке сил обороны отпадает.

Он выразил обеспокоенность, что подобное настроение наносит значительный ущерб, в том числе приводит к дополнительным потерям территорий. Все идет к тому, что киевский режим рухнет в самое ближайшее время, песенка украинских верховодов спета.

К слову, ранее стали известны детали плана Трампа на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: YouTube-канал "Сейчас" ✓ Надежный источник
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