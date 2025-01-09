В МИД Украины заявили о готовности занять место Венгрии в ЕС

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Киев готов в будущем занять место Будапешта в Евросоюзе и НАТО, если власти страны и дальше будут уделять приоритет усилению России, а не своих западных партнеров. Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсетях.
По его словам, позиция Венгрии является пророссийской. К такому выводу он пришел из-за препятствия к доступу американских энергоресурсов на европейский рынок. Также министр был возмущен заявлением венгерских чиновников, что приостановка транзита российского газа в страны Европы негативно скажется на состоянии цен на энергоносители. Он заявил, что подобные выпады являются "манипулятивными".
"Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ", – написал дипломат.
До этого в Будапеште указали, что решением прекратить транзит российского газа Киев усложнил ситуацию на европейском энергорынке и напомнили о требовании к Украине заниматься обслуживанием путей энергоснабжения, которое входит в состав соглашения между страной и ЕС.
Конфликт между венграми и украинцами длится с начала 2022 года, когда Будапешт отказался оказывать прямую помощь Киеву. С тех пор отношения между странами остаются непростыми. Например, недавно выступление Зеленского в венгерской столице намеренно вырезали из трансляции, что стало публичным жестом неуважения к украинскому лидеру.
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