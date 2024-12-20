Брюссель знает, чего хочет

Алексей Пушков, известный российский сенатор, раскрыл предполагаемые намерения еврообъединения в отношении Украины. В своем заявлении он отметил, что ЕС предпринимает шаги, направленные на то, чтобы помешать избранному американскому лидеру Дональду Трампу урегулировать конфликт на украинской земле.

Член российского Совфеда уверен, что стратегия европейских политиков заключается в затягивании вооруженного конфликта в Незалежной. Несмотря на объективную реальность, ЕС все еще рассчитывает, что такая тактика приведет к ослаблению экономики нашей страны из-за санкционного давления и военных расходов. Как отметил сенатор, это расчет на "бесконечную войну", который лишен перспектив.

"Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчете, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов", – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что результаты последних трех лет, на протяжении которых Запад придерживался этой линии, не привели к ожидаемым результатам. Несмотря на это, европейские лидеры продолжают следовать тем же курсом, отказываясь признавать его бесперспективность.

Пушков подчеркнул, что критическое ослабление России, на которое рассчитывали западные страны, оказалось недостижимым. Он отметил, что эти выводы уже стали очевидными для многих в мире, но европейские руководители проявляют упорство и не спешат пересматривать свои подходы.

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