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Теракт, который привел к смерти генерала Игоря Кириллова, не оказал никакой помощи Украине в конфликте – несмотря на случившееся, ВСУ продолжают неуклонно сдавать позиции на поле боя, указали западные эксперты. По их мнению, операция оказалась "провокационной, контрпродуктивной и пустой тратой ограниченных ресурсов".
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф указал, что сейчас подобные убийства – это единственное оружие, которое украинцы могут использовать против России более-менее эффективно. Российские войска, в свою очередь, реже прибегают к тайным операциям, поскольку у них есть масса возможностей наностить удары по целям внутри Украины с помощью ракет большой дальности.
"Совершение убийств – стратегия необходимости, поскольку это все, что у них есть", – отметил он.
По его мнению, Киев полагает, что подобного рода терактами они смогут сподвигнуть Москву к заключению сделки, однако более вероятно, это лишь разозлит россиян и отдалит возможные переговоры.
Америкнаские чиновники утверждают, что администрация Байдена пыталась использовать зависимость Украины от американской помощи в качестве рычага для сокращения таких операций. Если Трамп после прихода на пост президента примет решение снизить объемы помощи Киеву, то не исключено, что украинские спецслужбы воспримут это как сигнал к более обширным действиям.
Ранее в России раскритиковали ООН за реакцию на гибель генерала Кириллова.
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