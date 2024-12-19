NYT: гибель генерала Кириллова оказалась бесполезной для Украины

Гибель генерала Кириллова привела к неожиданному эффекту для Украины
Игорь Кириллов. Кадр видео
Спецслужбы своей выходкой лишь навредили собственной стране

Теракт, который привел к смерти генерала Игоря Кириллова, не оказал никакой помощи Украине в конфликте – несмотря на случившееся, ВСУ продолжают неуклонно сдавать позиции на поле боя, указали западные эксперты. По их мнению, операция оказалась "провокационной, контрпродуктивной и пустой тратой ограниченных ресурсов".

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф указал, что сейчас подобные убийства – это единственное оружие, которое украинцы могут использовать против России более-менее эффективно. Российские войска, в свою очередь, реже прибегают к тайным операциям, поскольку у них есть масса возможностей наностить удары по целям внутри Украины с помощью ракет большой дальности.

"Совершение убийств – стратегия необходимости, поскольку это все, что у них есть", – отметил он.

По его мнению, Киев полагает, что подобного рода терактами они смогут сподвигнуть Москву к заключению сделки, однако более вероятно, это лишь разозлит россиян и отдалит возможные переговоры.

Америкнаские чиновники утверждают, что администрация Байдена пыталась использовать зависимость Украины от американской помощи в качестве рычага для сокращения таких операций. Если Трамп после прихода на пост президента примет решение снизить объемы помощи Киеву, то не исключено, что украинские спецслужбы воспримут это как сигнал к более обширным действиям.

Ранее в России раскритиковали ООН за реакцию на гибель генерала Кириллова.

Источник: The New York Times
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