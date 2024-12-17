В офисе Зеленского прокомментировали новость о смерти генерала ВС РФ Кириллова

"Выяснил то, что не нужно": Украина сделала заявление о гибели генерала ВС РФ
Фото: соцсети
Свою причастность к теракту в Киеве отрицают

Минувшим утром, 17 декабря, стало известно о смерти начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Мужчины скончались во время выхода из подъезда многоквартирного дома после подрыва стоящего рядом самоката. По версии следователей, к устройству было прикреплено СВУ.

Правоохранители полагают, что произошедшее стало результатом диверсии со стороны ВСУ или других украинских ведомств. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: убийство, теракт и незаконный оборот оружия.

В Киеве прокомментировали подобные обвинения. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уверяет, что Украина решает все вопросы на поле боя, а террористические методы не использует.

"Кириллов был большим разоблачителем, возможно это внутренняя разборка, зашел туда, куда не нужно, выяснил то, что не нужно", – заявил чиновник.

Известно, что мощность взрывного устройства, которое привело к гибели генерала, составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку привели в действие при помощи радиосигнала. Накануне случившегося СБУ заочно сообщила Игорю Кириллову о подозрении.

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