В офисе Зеленского прокомментировали новость о смерти генерала ВС РФ Кириллова

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Минувшим утром, 17 декабря, стало известно о смерти начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Мужчины скончались во время выхода из подъезда многоквартирного дома после подрыва стоящего рядом самоката. По версии следователей, к устройству было прикреплено СВУ.
Правоохранители полагают, что произошедшее стало результатом диверсии со стороны ВСУ или других украинских ведомств. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: убийство, теракт и незаконный оборот оружия.
В Киеве прокомментировали подобные обвинения. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уверяет, что Украина решает все вопросы на поле боя, а террористические методы не использует.
"Кириллов был большим разоблачителем, возможно это внутренняя разборка, зашел туда, куда не нужно, выяснил то, что не нужно", – заявил чиновник.
Известно, что мощность взрывного устройства, которое привело к гибели генерала, составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку привели в действие при помощи радиосигнала. Накануне случившегося СБУ заочно сообщила Игорю Кириллову о подозрении.
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