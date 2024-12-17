Эксперт назвал вероятную причину покушения на генерала Кириллова

Подразделения под командованием военного доставили немало проблем ВСУ

Глава войск РХБЗ Игорь Кириллов был убит в результате диверсии со стороны украинских спецслужб, однако не исключено, что заказчики расправы находятся на Западе, утверждает политолог Андрей Манойло.

По его словам, Кириллов доставлял украинцам массу проблем из-за применения в зоне СВО огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" – это, вероятно, и является причиной ликвидации военного. Эксперт полагает, что операцию противник мог готовить давно, забрасывая членов диверсионной группы по одному.

"Это наиболее вероятный сценарий. За этим терактом стоит довольно серьезная работа", – отметил он.

Манойло указал, что поставить персональную охрану к каждому высокопоставленному военному в стране невозможно, более того ее эффективность будет ограниченной. Поэтому единственный вариант предотвратить теракт – это получение информации о его подготовке заранее. Для этого нужны источники в лоно противника, которые бы делились данными, отметил эксперт.

Вероятнее всего, иностранная разведка специально создавала диверсионные ячейки и готовила их к ликвидации высокопоставленных российских генералов. Целью мог стать абсолютно любой, но кураторы указали на имя Кириллова, заметил политолог.

Ранее на Украине заявили, что не имеют отношение к теракту, в результате которого скончался генерал ВС РФ. По словам Подоляка, это произошло из-за того, что Кириллов "был большим разоблачителем" и его могли устранить в результате внутренних раборок.