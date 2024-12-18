В МИД раскрыли мотивы организации

В ООН, комментируя сведения о теракте в России, который привел к гибели генерала Игоря Кириллова, не стали осуждать произошедшее. Вместо этого в организации призвали к сдержанности и попросили стороны не предпринимать действий, способных привести к эскалации. Подобное заявление свидетельствует о продажности объединения, уверена официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в произошедшем, помимо заказчиков и исполнителей, есть еще и третья сторона – те, кто потворствуют таким действиям. По ее словам, реакцию ООН можно рассматривать как поощрение и поддержку преступелений украинцев.

"Продажность это не только про деньги. Продажность это еще и про страх. Это про трусость. И то, что они вчера сказали, или лучше сказать, не сказали, что они промямлили, это, конечно, индикатор их продажности", – возмутилась Захарова.

Представитель МИД отметила, что Кириллов был известен как большой профессионал своего дела, в том числе на международных площадках.

Ранее правоохранители по горячим следам смогли установить подозреваемых в убийстве российского генерала. Один из задержанных признался, что его завербовали украинские спецслужбы, пообещав за помощь в совершении теракта 100 тысяч долларов.

Несмотя на существующие доказательства, на Украине уверяют – они не имеют никакого отношения к случившемуся, поскольку "решают свои проблемы без использования террористических методов".