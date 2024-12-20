Незалежные напуганы до ужаса

Жесткий ответ Москвы на агрессию киевского режима привел к ощутимому результату – незалежные парламентарии буквально разбежались из Рады и боятся показать нос на работе.

Так, на очередное заседание парламентариев, состоявшееся после серии взрывов в Киеве, явились менее 10 процентов депутатов. Такими новостями поделился один из нардепов Незалежной Алексей Гончаренко*.

В соцсетях он отчитался об унылой явке депутатов на работу – на заседание пришли всего 45 человек из 450 народных избранников. Он выразил недоумение таким низким показателем присутствия и предположил, что многие чиновники могли уже начать отмечать приближающиеся праздники.

Напомним, утром 20 декабря в украинской столице произошла серия из четырех взрывов, сопровождавшихся ярким заревом, которое было видно в разных районах города. Позже в центре столицы раздались еще два мощных взрыва. По предварительным данным, удары могли быть направлены на ключевые объекты инфраструктуры.

Впоследствии в Сети появилась информация о разгроме управления СБУ в Киеве. Источники сообщают, что в результате атаки украинский противник мог понести потери среди высокопоставленных сотрудников, связанных с оперативным управлением.

Надо полагать, низкая явка депутатов в Раде объясняется их страхом перед ударами возмездия России.

К слову, ранее был рассекречен план киевского режима на первый квартал будущего года.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов