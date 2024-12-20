Европейцы опасаются, что выигрыш Киева обойдется им слишком дорого

Европейские чиновники публично отреклись от идее о победе Украины в конфликте с Россией. Во время недавнего визита Владимира Зеленского в ЕС в согласованном документе Европейского совета по Украине отказались включать эту формулировку, несмотря на то, что на сайте организации четко указано "Киев должен выиграть" в противостоянии. Внимание на это обратило издание Politico.

Новый председатель совета Кайя Каллас уверена, что победа должна быть за украинской стороной, однако остальные члены ЕС не солидарны с этим – по их мнению, выигрыш Украины заставит многих участников конфронтации зайти слишком далеко.

Поэтому европейцы решили предложить новую формулировку взамен старой.

"Международное право должно победить, а вторжение должно быть отбито", – заявил председатель Европейского Совета на встрече с Зеленским.

Что касается своей прошлой позиции, представители организации указали, что "это ошибка, которую скоро исправят". Ключевым ориентиром для европейцев теперь является тезис, что "Россия не должна победить".

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен полностью порвать связи с Россией в топливной сфере.