Пути назад не будет

Европейский союз готовит план по полному разрыву энергетических отношений с нашей страной. Такую информацию публикует авторитетное издание Politico, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена. Отмечается, что данный проект рассматривается как один из ключевых приоритетов Евросоюза.

По мнению воинственно настроенного европейского политика, ЕС сталкивается с трудностями в достижении своей цели – полного отказа от российских энергоносителей. Он подчеркнул, что для успешной реализации этой задачи необходима четкая стратегия. Новый план, который Еврокомиссия намерена реализовать в течение "ста дней", охватит все основные направления: газовую, нефтяную и атомную энергетику.

Европеец считает, что отказ от наших ресурсов не только снизит зависимость Евросоюза, но и укрепит его энергетическую безопасность. В публикации подчеркивается, что реализация данного проекта станет важным шагом в долгосрочной политике ЕС по диверсификации поставок важнейших для экономики ресурсов.

На данный момент подробности плана остаются неизвестными, однако очевидно, что его внедрение потребует значительных усилий и инвестиций. Вопрос полного разрыва с Россией в энергетической сфере продолжает оставаться одним из самых острых на повестке дня Европейского союза – европейцы готовы загнать себя в глубочайший экономический кризис, лишь бы насолить Москве.

К слову, ранее на Западе пришли в бешенство из-за одного решения главы Еврокомиссии по России.