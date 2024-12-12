Ситуация становится все хуже

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла решение выделить 170 миллионов евро для укрепления рубежей европейских государств с Россией и Белоруссией. Эти средства направлены на противодействие предполагаемым угрозам, якобы исходящим от Москвы и Минска. Однако это решение вызвало резкую критику, особенно со стороны представителей Финляндии.

Профессор из Хельсинки Туомас Малинен буквально пришел в бешенство и эмоционально указал на то, что подобная политика негативно скажется на экономике Восточной Финляндии. Он напомнил, что закрытие границы длиной 1340 километров с нашей страной лишает регион многих экономических возможностей и усугубляет ситуацию. Эксперт подчеркнул, что эта мера фактически "убивает" экономику приграничных районов.

Аналитик также отметил, что текущие действия европейских лидеров вызывают множество вопросов. Он выразил мнение, что ЕС необходимо пересмотреть свои подходы, поскольку такие решения приносят больше вреда, чем пользы, для стран-членов еврообъединения.

"Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют", – констатировал обозленный аналитик.

Решение о выделении средств было озвучено на фоне роста напряженности в отношениях между ЕС с Россией и Белоруссией. Однако очевидно, что подобные действия лишь усиливают негативные последствия для жителей приграничных регионов, в особенности Финляндии.

К слову, ранее было объявлено о следующем шаге Трампа в отношении России.