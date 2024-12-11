В США предположили следующий шаг Трампа в отношении Москвы

Политик будет гнуть свою линию

Избранный президент США Дональд Трамп, согласно выводам аналитиков авторитетного издания New York Times, может рассмотреть возможность разморозки заблокированных активов нашей страны. Эта инициатива теоретически может быть связана с попыткой пересмотреть текущую ситуацию и изменить положение дел на международной арене.

Журналисты предполагают, что следующий глава Соединенных Штатов мог бы предложить разморозить активы Центрального банка России, заблокированные в рамках санкционных ограничений.

"Теоретически Трамп мог бы попытаться вернуть кредит (выделенный Украине – прим.ред), отменив санкции, из-за которых активы ЦБ РФ заморожены", – указано в материале.

Однако эксперты отмечают, что такая инициатива может встретить сопротивление со стороны республиканцев, даже несмотря на их общую поддержку нового президента. Кроме того, европейская часть займа, о которой также говорится в статье, останется под контролем ЕС, так как действия Трампа не могут напрямую повлиять на политику европейских стран.

Пока это лишь предположения, и официальных заявлений от команды Трампа по этому поводу не поступало. Тем не менее, такие обсуждения подогревают интерес к тому, как будет строиться внешняя политика нового президента США в отношении России и санкционной политики в целом.

К слову, ранее в Раде бросились с неожиданной просьбой к России и США.