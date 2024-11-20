ТАСС: Трамп может снять санкции с России при условии окончания конфликта

Политик намерен использовать подход "кнута и пряника"

Дональд Трамп готов снять или смягчить санкции в отношении России после своего прихода к власти, но при одном условии. Как рассказали в команде избранного президента, на такой шаг он пойдет, если конфликт на Украине будет завершен.

Так представитель администрации Трампа отреагировал на вопрос о возможной нормализации торговых отношений между странами и потенциальном снятии антироссийских санкций.

"Безусловно, это является возможностью, если окажется урегулирован конфликт на Украине", – заявил он.

По его словам, президент намерен использовать подход "смесь кнута и пряника", стараясь подтолкнуть российскую сторону к мирному урегулированию. Аналогичное он готовит и в отношении Украины. Как отметил источник, эта стратегия не будет однобокой.

Также член команды Трампа указал, что существует вероятность общения между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и главой США после его инаугурации в обход Госдепартамента.

Ранее эксперты раскрыли возможную стратегию взаимодействия Дональда Трампа с российским президентом. По их словам, бизнесмен может попытаться договориться с Москвой в надежде ослабить связь между Россией и Китаем. Не исключено, что в случае отказа американский лидер пригрозит Путину поставками передового вооружения для Украины.