ТАСС: Трамп может снять санкции с России при условии окончания конфликта

Трамп предложил снять санкции с России при одном условии
Дональд Трамп. Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org
Политик намерен использовать подход "кнута и пряника"

Дональд Трамп готов снять или смягчить санкции в отношении России после своего прихода к власти, но при одном условии. Как рассказали в команде избранного президента, на такой шаг он пойдет, если конфликт на Украине будет завершен.

Так представитель администрации Трампа отреагировал на вопрос о возможной нормализации торговых отношений между странами и потенциальном снятии антироссийских санкций.

"Безусловно, это является возможностью, если окажется урегулирован конфликт на Украине", – заявил он.

По его словам, президент намерен использовать подход "смесь кнута и пряника", стараясь подтолкнуть российскую сторону к мирному урегулированию. Аналогичное он готовит и в отношении Украины. Как отметил источник, эта стратегия не будет однобокой.

Также член команды Трампа указал, что существует вероятность общения между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и главой США после его инаугурации в обход Госдепартамента.

Ранее эксперты раскрыли возможную стратегию взаимодействия Дональда Трампа с российским президентом. По их словам, бизнесмен может попытаться договориться с Москвой в надежде ослабить связь между Россией и Китаем. Не исключено, что в случае отказа американский лидер пригрозит Путину поставками передового вооружения для Украины.

Источник: ТАСС
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