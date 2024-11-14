Bloomberg: США введут новые санкции против РФ и КНДР до ухода Байдена

США готовят финальный удар по России до прихода Трампа к власти
Фото: unsplash.com
Вашингтон решился на новый шаг по просьбе Брюсселя

Европа обратилась с последней отчаянной просьбой о помощи к пока еще действующей администрации Джо Байдена. Брюссель хочет усилить санкционное давление на Москву, чтобы предоставить Киеву более крепкие позиции после ухода демократа с поста, сообщает Bloomberg.

Европейские лидеры также просят США передать Украине больше оружия и артиллерии, помимо введения дополнительных санкций против ключевых источников доходов России и ограничения в приобретении передовых технологий. Большинство просьб поступило Байдену по неофициальным каналам, говорят источники.

Такие шаги в ЕС предприняли на фоне опасений, что Дональд Трамп после прихода к власти приложит максимум усилий, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной. По мнению европейцев, условия будут крайне невыгодными для Киева и закрепят успехи Москвы, достигнутые в территориальном выражении.

Госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон намерен активизировать свои усилия по отправке помощи Украине до инаугурации Трампа. Пакет включает в себя финансовые, оружейные ресурсы и боеприпасы. 

Ожидается, что новые американские санкции затронут российский нефтяной флот, а также Северную Корею, которая отправила своих солдат в Россию для участия в украинском конфликте. Их примут до конца ноября. 

Несколько лидеров ЕС также подталкивают США разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России. Киев и его союзники считают, что этот шаг значительно повысит их обороноспособность против российских атак. Байден до сих пор сопротивляется этому решению, как и канцлер Германии Олафи Шольц. По их мнению, это окажет ограниченное влияние на поле боя и не стоит риска эскалации.

Источник: Bloomberg
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