В НАТО назвали условие, при котором "вышвырнули" бы ВС РФ из Украины

"Вышвырнуть их": в НАТО сделали громкое заявление о войне с Россией
Фото: unsplash.com
В альянсе готовы приступить к прямому боестолкновению, если бы не одно "но"

Глава военного коммитета НАТО Роб Бауэр считает, что единственным препятствием для Альянса в прямом вступлении в украинский конфликт является наличие у России ядерного оружия. Такое заявление он сделал на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований в Чехии.

"Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и могли вышвырнуть их оттуда", – заявил он.

Чиновник напомнил, что именно Россия является обладателем крупнейших в мире запасов ядерного оружия, а за ней следуют США. На обе страны приходится порядка 90% от всего мирового ядерного арсенала. 

В Североатлантическом альянсе отмечают, что конфликт на Украине сильно отличается от происходящего в Афганистане, где контингент НАТО провел несколько лет в военных операциях. Бауэр указал, что у Кабула никогда не было ядерного оружия, в отличие от Москвы.

После прихода Дональда Трампа к власти члены НАТО стараются убедить будущего главу США в необходимости продолжения конфронтации на Украине. Недавно новый генсек Рютте сделал заявление, призвав поддерживать дальнейшее военное противостояние между странами. По его словам, Альянс должен повысить цену происходящего для Владимира Путина.

Источник: Newsweek
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