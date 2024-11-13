В НАТО назвали условие, при котором "вышвырнули" бы ВС РФ из Украины

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Глава военного коммитета НАТО Роб Бауэр считает, что единственным препятствием для Альянса в прямом вступлении в украинский конфликт является наличие у России ядерного оружия. Такое заявление он сделал на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований в Чехии.
"Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и могли вышвырнуть их оттуда", – заявил он.
Чиновник напомнил, что именно Россия является обладателем крупнейших в мире запасов ядерного оружия, а за ней следуют США. На обе страны приходится порядка 90% от всего мирового ядерного арсенала.
В Североатлантическом альянсе отмечают, что конфликт на Украине сильно отличается от происходящего в Афганистане, где контингент НАТО провел несколько лет в военных операциях. Бауэр указал, что у Кабула никогда не было ядерного оружия, в отличие от Москвы.
После прихода Дональда Трампа к власти члены НАТО стараются убедить будущего главу США в необходимости продолжения конфронтации на Украине. Недавно новый генсек Рютте сделал заявление, призвав поддерживать дальнейшее военное противостояние между странами. По его словам, Альянс должен повысить цену происходящего для Владимира Путина.
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