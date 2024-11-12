Трампа заинтересовал один из пунктов "плана победы" Зеленского

Украинский президент нашел деловой подход к бизнесмену

Украинские чиновники обеспокоены, что Дональд Трамп после прихода к власти может в короткие сроки заставить Киев заключить мирное соглашение с Москвой. Поэтому они вместе с представителями ЕС разработали новые пункты "плана победы" Украины, которые могут потенциально заинтересовать нового главу США.

Две идеи Трампу понравились, когда он встречался с Владимиром Зеленским в сентябре. Они касаются замены американских войск в Европе украинскими солдатами после окончания конфликта и разделения природных ресурсов страны с западными партнерами.

Последний пункт был одобрен республиканцем, поскольку так он сможет диктовать Киеву условия торговли с Пекином. Например, предъявить ультиматум, что украинцы могут сотрудничать со всеми, но не с Китаем. Вместо этого он предложит перейти на поставщиков технологий из США, оказавшись в двойном выигрыше.

"Украина начала разрабатывать свои предложения летом, чтобы навязать свою версию событий, прежде чем Трамп сможет навязать свою", – сказал человек, участвовавший в планировании.

Ранее стало известно, что администрация Трампа тоже готовит свой план по урегулированию конфликта. Его сотрудники предлагают лишить Украину шанса на вступление в НАТО, по меньшей мере, на 20 лет в обмен на поставки вооружения.