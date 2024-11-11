Эксперт Караханов раскрыл возможную тактику Трампа в отношении России

Американский лидер предложит российскому снятие санкций в обмен на уступки

Дональд Трамп после официального прихода к власти сделает решение российско-украинского вопроса одним из приоритетных, считает политолог Энес Караханов. Он уверен, что политик предъявит "двойной ультиматум" как Киеву, так и Москве.

От украинцев американский лидер потребует начать переговоры и пойти на существенные уступки. Если этого не будет, то Вашингтон полностью прекратит военную и финансовую поддержку Киева. Тогда перед командованием Украины возникнет диллема: пойти на компромисс с Россией, либо попытаться сражаться без помощи со стороны американцев.

В отношении РФ у Трампа немного иная стратегия. Для него сближение Москвы с Пекином является критичным, поэтому политик захочет вбить клин в эти отношения. Например, попытаться заключить сделку с Владимиром Путиным, предложив снять часть экономических санкций, восстановить торговые и дипломатические отношения, а также предоставить доступ к американским технологиям. В обмен он попросит ограничить взаимодействие с Китаем.

"Если Москва не пойдет на компромисс, Трамп предложит другой вариант: США начнут массовые поставки передового вооружения Украине, включая системы ПВО, высокоточные ракеты и, возможно, даже самолеты. Тем самым будут созданы условия, при которых ВСУ смогут эффективно противостоять российской армии", – рассказал эксперт.

По его словам, такой сценарий выгоден для Вашингтона с каждой стороны. Поставки вооружения помогут ослабить переговорные позиции России. Однако и предложение Трампа не сулит Москве ничего хорошего, поскольку в таком случае глава США начнет усиливать давление на РФ, требуя постоянно сокращать взаимодействие с Китаем в обмен на "льготы". Отказ от сотрудничества с китайцами может сильно ударить по российской экономике.

Ранее на Украине заявили, что ближайшие пять месяцев станут решающими для всего конфликта.