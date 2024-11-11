Варшава намерена создать альянс с Лондоном и Парижем для спасения Киева - Times

Раскрыт радикальный план Запада по Украине: Тройственный альянс
Фото: www.unsplash.com
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Некоторые не готовы смириться с поражением Киева

Польша рассматривает возможность создания новой коалиции с Великобританией и Францией. Главной задачей такого рода Тройственного альянса станет поддержка киевского режима. Инициатива появилась на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что вызывает беспокойство среди европейских лидеров из-за возможного сокращения американской помощи Киеву.

Руководитель польского правительства Дональд Туск планирует провести серию встреч с британским коллегой Киром Стармером, французским лидером Эммануэлем Макроном и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте для обсуждения будущей координации действий. Встречи должны состояться в ближайшие дни.

Высокопоставленный поляк подчеркнул, что для варшавской администрации и ее потенциальных союзников важно сохранить единство в подходе к ситуации в Незалежной. Польские власти всеми силами стараются укрепить сотрудничество с теми странами, которые разделяют схожие взгляды на текущую геополитическую и трансатлантическую ситуацию. Новый альянс может стать важным шагом в этом направлении, если поддержка США для Украины действительно сократится.

Лидеры этих стран обеспокоены тем, что ослабление украинских позиций может привести к негативным последствиям для всей Европы. Некоторые очень не хотят, чтобы Украина оказалась в уязвимом положении или, "хуже того", была вынуждена капитулировать. Новый альянс, по задумке Туска, станет сигналом для международного сообщества о том, что Европа готова активно защищать стабильность и поддерживать киевский режим, несмотря на изменения в политическом ландшафте США.

К слову, ранее было объявлено о новой катастрофе на Украине.

Источник: Times ✓ Надежный источник
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