Захарова предложила конфисковать имущество Зеленского вместо активов РФ

Москва нашла способ реанимировать украинскую экономику

Владимир Зеленский заявил, что замороженные 300 миллиардов долларов российских активов "по праву принадлежат Украине". И именно Киев должен распоряжаться ими по своему усмотрению. На подобное высказывание отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что европейцы прекрасно понимают, чем закончится решение отдать деньги России в пользу Украины.

"Мы честно предупредили, что будет очень больно", – написала она в Telegram.

Также она напомнила, что в Брюсселе знают, сколько имеется наворованных денег украинских чиновников и олигархов и где они лежат. Дипломат сделала предложение ЕС по Украине, указав, что вместо конфискации российских активов было бы лучше забрать имущество у Зеленского и его приближенных. По ее словам, там будет не меньшая сумма.

Захарова указала, что если дополнительно заглянуть в заначки Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока, то украинская экономика получит достаточно денег для реанимирования.

Ранее Мария Захарова ответила на призыв Зеленского "сделать Россию маленькой".