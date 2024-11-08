Захарова предложила конфисковать имущество Зеленского вместо активов РФ

"Будет очень больно": в МИД РФ сделали предложение ЕС по Украине
Фото: АГН "Москва"
Москва нашла способ реанимировать украинскую экономику

Владимир Зеленский заявил, что замороженные 300 миллиардов долларов российских активов "по праву принадлежат Украине". И именно Киев должен распоряжаться ими по своему усмотрению. На подобное высказывание отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что европейцы прекрасно понимают, чем закончится решение отдать деньги России в пользу Украины.

"Мы честно предупредили, что будет очень больно", – написала она в Telegram.

Также она напомнила, что в Брюсселе знают, сколько имеется наворованных денег украинских чиновников и олигархов и где они лежат. Дипломат сделала предложение ЕС по Украине, указав, что вместо конфискации российских активов было бы лучше забрать имущество у Зеленского и его приближенных. По ее словам, там будет не меньшая сумма.

Захарова указала, что если дополнительно заглянуть в заначки Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока, то украинская экономика получит достаточно денег для реанимирования.

Ранее Мария Захарова ответила на призыв Зеленского "сделать Россию маленькой".

Источник: Telegram
По теме

США и Украина срочно готовят новый план окончания конфликта: что известно

Переизбрание Трампа изменило тактикту украинцев и американцев

Арест и депортация: Трамп готовит жесткую месть Байдену и Харрис

Миллиардеру напомнили о его угрозах во время выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей