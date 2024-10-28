ЕС выставил условие выделения денег Украине из замороженных активов РФ

При одном условии: ЕС отказался дать денег Украине просто так
Фото: unsplash.com
От украинцев требуют поддерживать "европейскую демократию"

На прошлой неделе Евросоюз окончательно согласился выделить Украине порядка 35 млрд евро в качестве кредита. Займ был одобрен за счет замороженных российских активов – прибыль от них пойдет в европейский бюджет, откуда будет перечислена в адрес Киева. Однако, как стало известно, такая мера была одобрена украинцам не просто так.

Брюссель выставил одно условие для предоставления кредита – дать денег Украине просто так спустя почти три года конфликта в ЕС отказались. Теперь от Киева будут требовать соблюдать европейскую "демократическую" политику. Это включает в себя следование многопартийной парламенткой системе и верховенству закона, гарантии соблюдения прав человека, уважение меньшинств. Контролировать исполнение требования будут специальные европейские ведомства.

"Если Комиссия обнаружит, что предварительное условие, изложенное в пункте 1 настоящей статьи, не было выполнено или больше не выполняется, она приостанавливает выплаты по кредиту МФА и предоставление безвозвратной поддержки", – указано в документе.

Также в будущем ЕС намеревается изложить и другие условия предоставления кредита Киеву за счет российских активов. Ожидается, что первые выплаты поступят в украинский бюджет уже в 2025 году.

Ранее стало известно, что МИД Украины раскитиковал генсека ООН из-за визита в Россию

Источник: сайт ЕС
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