Многие в Евросоюзе хотят поскорее разобраться с ситуацией

Руководитель словацкого правительства Роберт Фицо озвучил киевскому режиму идеальный вариант завершения затянувшегося конфликта. Политик подчеркнул, что лучший путь к финалу спецоперации для Украины – это сохранение нейтрального статуса с получением гарантий безопасности. По его мнению, только в таком положении Незалежная сможет избежать новых конфликтов и стабилизировать ситуацию в регионе.

Премьер-министр также обозначил категорическую позицию против вступления Незалежной в Североатлантический альянс. Он считает, что подобный шаг не приведет к миру, а наоборот, может спровоцировать дальнейшие обострения в отношениях между киевским режимом и Москвой, а также вовлечь другие страны в затяжной военный конфликт.

Политик подчеркнул, что вместо стремления стать частью военных блоков киевским властям следует искать дипломатические решения и укреплять свою независимость на международной арене. По мнению Фицо, только нейтральный статус может гарантировать безопасность Украине и стать залогом долгосрочной стабильности в регионе.

К слову, ранее в Германии придумали способ приструнить Киев. Агрессия украинских властей становится все сильнее.