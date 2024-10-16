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Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте активно приступил к выполнению своих обязанностей и много выступает на публике. Недавно он проболтался о стратегии западной военной коалиции в отношении украинского конфликта.
Нынешняя стратегия военного блока по конфликту в Незалежной заключается в том, чтобы предоставить этой стране возможность продолжать военные действия. Если же дело дойдет до мирных переговоров с Российской Федерацией, нужно сделать все для того, чтобы Киев мог выступать "с позиции силы".
По словам генсека, основная цель заключается в укреплении обороноспособности Украины с помощью западной военной и финансовой помощи, что должно улучшить ее переговорные позиции в будущем.
Западные страны, в том числе члены НАТО, продолжают активную поддержку киевского режима, предоставляя вооружение, обучение и разведывательные данные. Эти меры направлены на то, чтобы Украина могла эффективно вести боевые действия против России и быть готовой к любым возможным дипломатическим шагам.
Таким образом, НАТО ставит перед собой задачу не только помочь украинской армии в текущей обороне, но и обеспечить условия для возможных переговоров, при которых Киев мог бы диктовать свои условия на более выгодных позициях.
К слову, ранее в Британии одной емкой фразой заявили о катастрофе на Украине.
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