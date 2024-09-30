Эксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран

Страны готовятся заключить "соглашение века"

Политолог Маис Курбанов полагает, что неожиданный визит российского премьера Михаила Мишустина в Иран может быть связан с намерением Москвы и Тегерана объявить блокаду Западу. Он отметил, что обе страны обладают большими газовыми запасами и могут воспользоваться этим преимуществом.

Эксперт указал, что у России и Ирана в совокупности имеется порядка 70% от объемов голубого топлива во всем мире. В итоге у них получится самостоятельно установить цену на газ, и тут США с Европой будут бессильны. Именно поэтому нужна встреча первых лиц государств для подписания "контракта века".

"Учитывая объемы газовых запасов, Россия и Иран могут, объединив усилия, на фоне блокады со стороны Запада сами объявить такую блокаду", – говорит политолог.

Подобный союз будет выгоден для Москвы и Тегерана в экономическом, военном и политическом планах. Особенно на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и пороге Третьей мировой войны, считает Курбанов. Благодаря такому союзу страны смогут более уверенно противостоять однополярному миру, указал он.

Во время своего визита Михаил Мишустин отметил, что Россия заинтересована вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень. Москва намерена создать благоприятные условия для развития инвестпроектов в различных областях.