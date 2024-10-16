На Западе перестают питать иллюзии

Представители британских властей проявили свою озабоченность положением Украины в конфликте с Россией, описав катастрофическую ситуацию на фронте буквально одной емкой фразой. Соответствующей оценкой с журналистами поделились в британском Минобороны.



В главном оборонном ведомстве королевства, по данным Daily Express, считают, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной и опасной ситуации. По информации источника, Киев стоит на краю пропасти и скоро проиграет в конфликте с нашей страной.

"Украина находится на грани проигрыша в конфликте с Россией", – лаконично подчеркнули в британском министерстве.

Эта оценка вызывает серьезные опасения среди западных союзников Незалежной, которые продолжают оказывать ей военную и финансовую поддержку, хотя многие понимают, что это уже бессмысленно. Несмотря на масштабную помощь, ВСУ продолжают терпеть поражение поражением на фронте.

Западные эксперты продолжают обсуждать возможные варианты развития событий, включая необходимость усиления поддержки Киева или поиск дипломатических путей выхода из конфликта. Ситуация остается крайне напряженной, и ближайшие месяцы могут стать решающими для исхода военного конфликта.

К слову, ранее во Франции выступили с радикальным призывом из-за ситуации во Львове.