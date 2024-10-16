Многие европейцы в ужасе

Во Франции прозвучал резкий призыв, вызванный жуткой ситуацией на Украине. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с обвинениями в адрес киевских верховодов и их западных кураторов, заявив, что финансовая помощь, предоставляемая Францией и Евросоюзом, используется для насильственного призыва украинских мужчин на фронт.



В своей публикации политик обратил внимание на видео, снятое во Львове, где некие граждане в форме затаскивают несчастного украинца в автомобиль, несмотря на отчаянные попытки женщины, предположительно матери, помешать этому.

Французский политик подчеркнул, что деньги европейских налогоплательщиков тратятся на похищение украинских граждан, которых затем отправляют воевать. Он выразил возмущение тем, что такая преступная практика поддерживается за счет финансирования из Европы. В итоге мужчин принудительно отправляют на фронт, что неминуемо приводит к их гибели в боевых действиях.

Политик потребовал пересмотра помощи Украине, подчеркивая, что такие действия недопустимы и должны быть прекращены. Француз указал на преступную деятельность НАТО как организатора всего этого и призвал Париж покинуть военный блок.

"Давайте выйдем и уничтожим НАТО! Да здравствует свободная и мирная Франция!" – заявил он.

К слову, ранее Украина получила неожиданный удар с нового "фронта".