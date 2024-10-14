Украина накинулась на главу Межпарламентской ассамблеи из-за России

На встрече стали грубо оскорблять главу РФ

Во время заседания Межпарламентской ассамблеи в Женеве произошел конфликт между председателем Тулией Эксон и представителями Украины. Последние выразили бурное недовольство тем, что чиновница ездила в Россию и встречалась там с президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, пленарная сессия началась со скандала – это произошло, когда Эксон докладывала о проведенной работе между прошлой и нынешней встречами. Первое, о чем она сообщила – участие в форуме БРИКС в июле 2024 года и общении с Путиным.

Как только она сделала заявление о визите в Россию, ее поспешили прервать украинцы и делегаты от западных парламентов. Они накинулись на Эксон с обвинениями, что она поступила неправильно, решив поехать в Россию и встретиться там с президентом страны.

"В этих атаках допускались оскорбительные комментарии в адрес российского президента. Нам даже пришлось прерывать эту дискуссию, заявлять протест", – рассказал Косачев.

Однако Эксон, указал он, не стала терпеть выпады в свой адрес. Она осадила украинцев и заявила, что действует в интересах всего Межпарламентского союза, а не отдельных его членов, а также делает все от нее зависящее для содействия урегулированию любых конфликтов по всему миру. В этом президент ассоциации видит свою главную миссию, которой придерживается в работе.