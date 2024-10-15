Дела киевского режима все хуже

Власти Незалежной столкнулись с неожиданным дипломатическим вызовом на новом "фронте". С большими сомнениями в сторону киевского режима взирают страны Персидского залива.



Так, в западной прессе пишут, что между европейскими и арабскими политиками возникли разногласия по вопросу поддержки украинского государства. Недавняя встреча, на которой ЕС пытался убедить арабских партнеров взять на себя проукраинские обязательства, пока не принесла ожидаемых результатов.

Встреча, которая должна была продемонстрировать единство международного сообщества в поддержке киевского режима, на деле лишь подчеркнула различия во взглядах между коллективным Западом и странами Персидского залива. Арабские государства воздерживаются от активной поддержки Незалежной и не торопятся присоединяться к антироссийской коалиции, что создает дополнительные сложности для европейских дипломатов.

С каждым днем Западу становится все сложнее привлекать новых союзников к своей коалиции, призванной поддерживать киевский режим в его конфликте с Россией. Это разногласие демонстрирует, что влияние западных стран на глобальной арене в данном вопросе начинает ослабевать, и Украина может столкнуться с большими проблемами в будущем.

К слову, ранее в США заявили о ЧП под Курском.