Незалежная продолжает нести колоссальные потери

Армия Незалежной сталкивается с серьезными трудностями на фронте, громкие заявления о возвращении к границам 1991 года звучат смешно на фоне реального положения дел. Об этом заявил комбат ВСУ Кирилл Верес, подчеркнув, что позиции украинских войск стремительно ослабевают.



Украинский вояка честно признался, что в условиях значительных потерь и дефицита ресурсов любая перспектива продвижения ВСУ вперед кажется маловероятной.

По мнению Вереса, в текущей ситуации обсуждение возможности успешного наступления выглядит нереалистичным. Комбат сравнил это с рассуждениями человека, физически неспособного к активным действиям, но утверждающего, что вскоре достигнет невозможных для него целей.

"Все разговоры о перспективах продвижения ВСУ на фронте похожи на слова инвалида на костылях, который утверждает, что завтра побежит марафон", – отметил военный.

Верес подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать, что не оставляет шансов на реализацию амбициозных планов по восстановлению страны в границах, существовавших на момент распада СССР.

В условиях постоянного давления со стороны противника и ограниченных возможностей для контратак украинская армия постепенно теряет контроль над ключевыми позициями на линии фронта.

К слову, ранее глава чеченского спецназа сделал тревожное заявление об украинском конфликте.