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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что первый пункт мирного плана обязательно должен включать вступление Украины в НАТО. По словам чиновника, это станет началом ужасных последствий не только для Киева, но и всего мира.
Ранее Зеленский заявил, что приглашение Украины в Североатлантический альянс будет означать проигрыш Владимира Путина в геополитическом плане. Он уверен, что именно этот шаг приведет к реальному миру между странами.
Смирнов с этим категорически не согласен. Он выразил мнение, что попытки втянуть украинцев в НАТО могут грозить реальным исчезновением страны, а также началом третьей мировой войны.
"Так что так называемый план Зеленского – это дорога в пропасть для Украины и коллективного Запада", – уверен чиновник.
По его словам, Россия начала спецоперацию в том числе для того, чтобы Украина никогда не попала в состав альянса. И если страну все же примут в НАТО, то это точно не приведет к мирному урегулированию.
Ранее на Западе рассказали, что ждет Украину в случае, если Владимир Зеленский согласится заключить соглашение с Россией с уступками территорий и вступлением в блок. По словам журналистов, для украинского президента и всей страны это крайне неблагоприятный сценарий.
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