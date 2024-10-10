Россия может не простить подобного шага со стороны Запада

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что первый пункт мирного плана обязательно должен включать вступление Украины в НАТО. По словам чиновника, это станет началом ужасных последствий не только для Киева, но и всего мира.

Ранее Зеленский заявил, что приглашение Украины в Североатлантический альянс будет означать проигрыш Владимира Путина в геополитическом плане. Он уверен, что именно этот шаг приведет к реальному миру между странами.

Смирнов с этим категорически не согласен. Он выразил мнение, что попытки втянуть украинцев в НАТО могут грозить реальным исчезновением страны, а также началом третьей мировой войны.

"Так что так называемый план Зеленского – это дорога в пропасть для Украины и коллективного Запада", – уверен чиновник.

По его словам, Россия начала спецоперацию в том числе для того, чтобы Украина никогда не попала в состав альянса. И если страну все же примут в НАТО, то это точно не приведет к мирному урегулированию.

Ранее на Западе рассказали, что ждет Украину в случае, если Владимир Зеленский согласится заключить соглашение с Россией с уступками территорий и вступлением в блок. По словам журналистов, для украинского президента и всей страны это крайне неблагоприятный сценарий.