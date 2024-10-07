Блок подкрадывается все ближе

Начальник немецко-нидерландского батальона, расквартированного на литовских землях, Бас Шиллеманс, заявил, что присутствие сил Североатлантического альянса в этой прибалтийской республике носит четкий демонстративный характер и направлено на отправку "жесткого сигнала" нашей стране.



На Западе неоднократно подчеркивали, что размещение контингента альянса в Прибалтике подтверждает готовность западной военной коалиции к "защите" стран Восточной Европы и демонстрирует военные возможности блока.

"Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", – подчеркнул европейский вояка.

Подразделения регулярно проводят учения и тренировки, чтобы продемонстрировать свои навыки и готовность не только для литовских граждан, но и для соседей в лице России.

Размещение иностранных сил на территории Литвы уже неоднократно вызывало критику со стороны Москвы, которая рассматривает такие действия как угрозу своей безопасности. В ответ на это НАТО продолжает укреплять свои позиции в странах Прибалтики, аргументируя свою деятельность необходимостью "защиты" членов альянса.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план НАТО по атаке России.