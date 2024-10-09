Британский политолог назвал условие вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Эксперт озвучил дальнейшее будущее противостояния Киева и Москвы

Если российские войска продолжат продвигаться вглубь Украины, то это может стать причиной решения НАТО вводить собственную армию на территорию страны. Такое мнение высказал британский политолог Ричард Саква.

Эксперт говорит, что Британия, США и ЕС придерживаются в конфликте только одной цели – не допустить украинского поражения. Лучшим сценарием для них является капитуляция российских войск, однако вряд ли такое вообще возможно. При этом до сих пор на Западе не опредилились с понятием "победы" и что в него входит.

Саква указал, что сейчас нет никаких предпосылок для начала полноценного мирного урегулирования. И лучшее, на что могут надеяться все стороны – это перемирие, поскольку у западных стран истощаются ресурсы и наблюдается усталость от затяжной конфронтации.

"Перемирие, вероятнее всего, будет основано на форме некоторой сделки, аналогичной стамбульскому соглашению марта-апреля 2022 года, хотя и с более жесткими условиями", – заявил политолог.

На данный момент, по его словам, никто не готов заканчивать противостояние. Это касается как России и Украины, так и ЕС с США. И скорее всего, по итогу победителей в конфликте не будет – в нем "проиграют все", подытожил британец.

Ранее во Франции начали подготовку к прямой войне с Россией.