На Западе ожидают прямой конфронтации с Москвой в ближайшие годы

Французская армия готовится принять участие в военных учениях Dacian Spring 2025, которые запланированы на май. Их основная цель – определить, насколько быстро солдаты смогут достичь линии потенциального соприкосновения с Россией в случае нападения. Глава сухопутного командования армии в Европе генерал Бертран Тужуз заявил, что это станет четким сигналом Москве о готовности Парижа к войне.

Военный отметил, что раньше войскам пришлось симулировать образ и тактику противника, но теперь они отрабатывают приемы на конкретном примере.

Во время учений французам предстоит подготовить к развертыванию дивизию и достичь Румынии за 10 дней. Ожидается, что в маневрах примут участие от трех до пяти тысяч солдат, которые пойдут в сторону границы. Действовать им придется в условиях отсутствия военного Шенгена, принятие которого пока находится на рассмотрении.

Известно, что первая подобная операция прошла неуспешно из-за бюрократии, проблем с пересечением границы и поездами, которые не были приспособлены для перевозки военной техники. Однако члены Альянса утверждают, что часть сложностей была урегулирована в последние пару лет.

Ранее бывший глава НАТО Столтенберг признал, что Запад намеренно переходил красные линии России и заявил, что, несмотря на все угрозы, за это им ничего не было.