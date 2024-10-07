По его словам, Москва хочет устранить первопричины кризиса

Российская сторона готова к началу переговорного процесса в том случае, если Киев обеспечит для этого три необходимых условия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в новом интервью.

Министр отметил, что первой предпосылкой для начала переговоров станет вывод украинских войск с суверенных российских территорий, которые закреплены Конституцией страны. Далее украинцам следует согласиться на внеблоковый статус. И третий аспект – нужно обеспечить права русскоязычных граждан на Украине.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва согласна урегулировать все в политической, а не военной плоскости. Но важно устранить именно первопричины сложившегося кризиса.

"Речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня", – подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, наиболее подходящий формат переговоров между Москвой и Киевом могли стать Стамбульские договоренности, которых удалось достичь в марте 2022 года. Он добавил, что российская сторона на протяжении последних 10 лет пытается урегулировать сложившийся кризис, но украинцы постоянно "дают задний ход".

Глава МИД напомнил, что больше всего проблем конфликт доставляет именно украинцам, которые несут большие потери из-за желания руководства страны "гнать их на убой". Россия, в свою очередь, защищает собственные интересы и безопасность.



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