Многих он поставит в тупик

Ирландский журналист Чей Боуз вызвал бурную реакцию своим ироничным и неудобным вопросом к американцам после важного события во Владивостоке. Как известно, западные аналитики внимательно следят за каждым заявлением нашего президента Владимира Путина. Они не обошли своим вниманием и его выступление на Восточном экономическом форуме.



Так, ирландец обратился к жителям Америки с призывом задуматься о том, стоит ли голосовать за бывшего лидера этой страны Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Поводом для такого комментария стало заявление Путина, в котором он выразил поддержку другому кандидату на высокий пост – Камале Харрис, отметив ее харизматичный смех.

В своей колонке Боуз предложил читателям поразмыслить: если Путину нравится смех Харрис, то не значит ли это, что им стоит голосовать за Трампа? Шутка журналиста, хоть и с явной иронией, заставила задуматься над тем, насколько внешние комментарии могут влиять на внутреннюю политику США и выборы в стране.

Журналист решил довести ситуацию до абсурда и спросил у пользователей интернет-пространства: если Путин любит клубнику, не значит ли это, что от нее стоит отказаться? Таким образом аналитик высмеял страх западных жителей перед нашим президентом. Все, что поддерживает Владимир Путин, вызывает ужас на Западе.

К слову, ранее Лавров одним словом объяснил истерию Киева из-за Путина.