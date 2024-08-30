Миршаймер заявил о приближении краха Киева из-за атаки под Курском

"Это шокирует": на Западе в ужасе от смертельного просчета ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим подписал себе приговор

Многие западные аналитики крайне скептически высказываются по поводу курской авантюры всушников. Эксперты считают этот необдуманный шаг киевского режима смертельным просчетом, на Западе в ужасе от последствий происходящего.

Аналитик из США Джон Миршаймер выразил мнение, что киевский режим приблизил свое поражение, ослабив свою армию атакой под Курском. По его словам, такое решение со стороны командования Незалежной было крайне неразумным и может привести к ускорению краха украинской армии.

"В ходе наступления на Курскую область они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте в Донбассе. Это действительно шокирует", – подчеркнул аналитик.

Эксперт отметил, что такие действия не только ослабляют обороноспособность Украины на ключевых направлениях, но и демонстрируют недальновидность в стратегическом планировании. Миршаймер считает, что ресурсы, которые были направлены на эту атаку, могли бы быть более эффективно использованы для боев на стратегически важных позициях в Донбассе и других фронтах, где продолжаются активные боевые действия.

К слову, ранее ЧП под Курском вызвало панику в США.

Источник: YouTube-канал The Duran ✓ Надежный источник
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