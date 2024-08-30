Ситуация остается крайне накаленной

Отставной американский разведчик Скотт Риттер рассказал о последних событиях, разворачивающихся под Курском. ЧП в этой зоне ведения боевых действий вызвало панику в Соединенных Штатах Америки – западные страны потратили огромные средства на снабжение украинской армии, но все оказалось тщетно.



Аналитик заявил, что армия Незалежной потеряла значительное количество дорогостоящей западной техники во время недавней атаки на Курскую область. По его словам, эта техника изначально была предназначена для использования в боях в Донбассе, однако из-за опрометчивого решения киевского режима заокеанские инвестиции оказались потраченными впустую.

"Они потратили миллиарды долларов на создание этих ударных сил, и они исчезли, все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают", – констатировал аналитик.

Такие непродуманные действия наносят ущерб не только боевым возможностям украинских сил, но и подрывают доверие западных партнеров, которые предоставляют военную помощь. Эксперт отметил, что потеря современной техники, предоставленной Западом, серьезно сказывается на способностях Украины вести затяжные боевые действия.

К слову, ранее было обнаружено таинственное послание погибшего всушника для российских военных.