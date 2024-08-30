Новость о сбитии F-16 украинской ПВО привела к скандалу на Украине

Уничтожение F-16 обернулось скандалом на Украине
Фото: 玄史生 / wikimedia.org
Официальную причину случившегося не сообщили до сих пор

Замглавы оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая заявила, что потеря истребителя F-16 произошла по вине украинских военных. Она утверждает, что самолет сбили из ЗРК "Патриот". До этого в стране подобное происходило еще два раза, но тогда все списали на россиян.

Подобные слова обернулись скандалом на Украине. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат потребовал открыть на Безуглую дело со стороны СБУ и ГБР. 

"Сколько продлится это издевательство над страной и войсками?" – возмутился он в соцсетях.

До сих пор нет однозначной информации, что именно произошло с истребителем. В Генштабе ВСУ обтекаемо заявили, что во время выполнения боевых задач связь с F-16 была потеряна. Позже стало известно о крушении самолета и гибели пилота.

Пентагон отказался подтверждать информацию о том, что воздушное судно было сбито с помощью украинской системы ПВО. Что именно произошло с истребителем, там также не стали рассказывать. При этом американские СМИ заявляли, что возможной причиной катастрофы является ошибка летчика.

При этом российские источники сообщали, что F-16 мог быть уничтожен в результате российской атаки.

Источник: соцсети
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