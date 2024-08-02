Военный все взвесил и оценил ситуацию

Своего рода сенсацией стала передача мощных американских истребителей F-16 в руки киевского режима. Вооруженные силы Незалежной давно ждали "крылатых бойцов" и всерьез рассчитывают с их помощью повлиять на ход проведения российской спецоперации. Впрочем, некоторые на Украине способны трезво оценить ситуацию.



Так, отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос красочно описал судьбу переданных Киеву американских истребителей. Опытный вояка напомнил, что это событие нельзя назвать неожиданностью – киевский режим давно ждал F-16, а российское военное командование понимало, что в конце концов, противник получит самолеты.

Таким образом, как подчеркнул Кривонос, появление F-16 в руках украинцев не стало сюрпризом для Москвы. Более того, Россия давно готовилась к такому развитию событий и уже отработала способы эффективной ликвидации нового оружия, так что очевидно, что за "подарком" производства США начнется настоящая охота. Вероятно, вскоре Россия нанесет мощный удар по инфраструктуре Незалежной, уделив особое внимание аэродромам.

"Россияне долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на украинской территории", – пояснил генерал.

Незалежный вояка также призвал не строить воздушные замки, а трезво оценивать ситуацию. Новое оружие не может в корне изменить положение дел.

"Самое главное – не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает”, – сказал он.

К слову, ранее стало известно о неожиданной одержимости украинского лидера Владимира Зеленского.