Украинец оказался непоследовательным

Владимир Зеленский – яркий пример того, как стремительно может измениться жизнь под пристальным руководством обличенных властью кураторов. Простой комик сыграл украинского президента в телесериале и неожиданно для всех занял высокий пост в реальной жизни. Однако до политической карьеры украинец мечтал совсем о другом.



Известный российский журналист Евгений Додолев сообщил, что до того, как посвятить всего себя политике, Зеленский был буквально одержим российским ТВ. Комик мечтал о собственном ТВ-проекте в нашей стране и даже делал поползновения, чтобы осуществить свою задумку.

В рамках плана покорения российского телевидения Владимир Зеленский активно сотрудничал с Татьяной Лазаревой* и Максимом Галкиным*. С известной телеведущей он даже запустил пробный выпуск новой программы, но она так и не вышла в эфир.

"Короче, Зеленский был одержим идеей запустить собственный проект на российском ТВ", – рассказал журналист, который несколько раз ужинал в компании Зеленского.

Додолев обратил особое внимание, что в то время будущий незалежный президент казался пророссийски настроенным человеком. Его последующая карьера и развязывание конфликта против нашей страны стало результатом удивительного перерождения комика в кровожадного диктатора.

К слову, ранее офис Зеленского грубо унизил нового кандидата на пост президента США.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации