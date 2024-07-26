Дубинский заявил о мастерской ловушке Путина для Зеленского из-за переговоров

Мастерская ловушка Путина для Зеленского вызвала панику в Киеве
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Украинец ослеплен собственным эго

Российская армия успешно продвигается на полях спецоперации по демилитаризации киевского режима. Инициатива остается в руках наших военных, очевидно, что полный разгром Вооруженных сил Незалежной не за горами. Комментируя сложившуюся на поле боя ситуацию, депутат Верховной рады Александр Дубинский объявил, что все происходящее является результатом мастерски расставленной Москвой ловушки.

Парламентарий подчеркнул, что затягивание украинским лидером Владимиром Зеленским начала мирных переговоров по урегулированию продолжающегося конфликта на руку российской стороне. Наши военные продвигаются вперед и вскоре полностью разгромят противника.

Зеленский же думает только о том, чтобы продлить время своего пребывания на посту руководителя страны, остальное его не интересует, поэтому переговоры откладываются. Он настаивает на обсуждении условий урегулирования по пунктам, что может растянуться на долгие годы. За это время российская армия может полностью уничтожить ВСУ и взять огромные территории.

"Это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента", – уверен парламентарий Рады.

К слову, ранее Киев сделал официальное заявление о начале переговоров по завершению российской спецоперации. Риторика киевского режима заметно изменилась, однако каких-то практических результатов пока не достигнуто.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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