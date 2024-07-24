Люди ждут мирного урегулирования конфликта

Специальная операция Российской Федерации по демилитаризации киевского режима продолжается уже несколько лет. Долгое время Киев упрямился и отказывался от переговоров по мирному урегулированию конфликта. Однако сегодня, 24 июля, было сделано официальное заявление по поводу перемены позиции украинских властей.



Важной информацией с международным сообществом поделился руководитель главного внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинского МИД объявил, что Киев готов к началу мирных переговоров по урегулированию конфликта и завершению СВО. Позицию властей Незалежной министр озвучил во время своей беседы с китайским коллегой Ван И.

"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", – сказал шеф дипломатии Украины.



Отметим, отказ американского лидера Джо Байдена от очередной гонки за пост президента Соединенных Штатов Америки сильно изменил положение украинских властей. Как подчеркнул депутат Верховной рады Александр Дубинский, новый руководитель американского государства не станет уделять столько времени, финансов и сил поддержке киевского режима.