Польская модель Шрайбер рассказала о застольях русских и украинцев в Египте

Польская модель шокирована поведением русских и украинцев в Египте
Фото: www.unsplash.com
Девушка рассчитывала на совсем другое развитие событий

Западные пропагандисты продолжают поддерживать иллюзию о том, что Россия и россияне якобы оказались в полной изоляции и вызывают ненависть у граждан других стран. Действительно, подобного рода неприятные инциденты имеют место быть, однако многие относятся к русским очень даже хорошо. Так, взаимоотношения украинцев и россиян привели в бешенство известную польскую модель Марианну Шрайбер.

Ведущая польского шоу "Топ-модель" недавно побывала в Египте и рассказала о шоке, который испытала, наблюдая за отдыхающими из России и Украины. Девушку очень удивил тот факт, что пока украинские солдаты ведут ожесточенную борьбу с российской армией, их соотечественники прекрасно проводят время в компании русских друзей.

Марианна лично была свидетельницей общих шумных застолий, которые с радостью устраивают в стране пирамид россияне и украинцы. Граждане двух воюющих стран с теплотой и симпатией относятся друг к другу и прекрасно проводят время вместе.

"То, что меня больше всего удивило шокировало – это совместные застолья русских и украинцев", – поделилась ужасом модель.

Девушка также заявила, что российские туристы якобы провокационно ведут себя по отношению к другим отдыхающим, особенно полякам. Впрочем, о каких таких провокациях идет речь, дамочка разъяснять не стала.

К слову, ранее популярный артист Иван Охлобыстин назвал неожиданные отличия между русскими и украинцами.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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