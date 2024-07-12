Слоны растоптали туриста на глазах у его невесты

Инцидент произошел в Африке

43-летний испанец Карлос Луна приехал вместе со своей возлюбленной на отдых в Южную Африку. Они решили провести досуг, отправившись в заповедник, но поездка закончилась трагедией.

СМИ сообщили, что мужчина решил выйти из автомобиля, чтобы сделать красивые фотографии слонов с детенышами, которые пили воду у озера. Он решил, что сможет сделать снимок крупным планом и решил подойти ближе, пока его отговаривали от этого все туристы.

В итоге одна из слоних, заметив приближающуюся фигуру, испугалась за своих детей и бросилась защитить их от неизвестности. К ней присоединились два самца, которые напали на испанца.

Мужчина пытался добраться до безопасного места, но не успел – трое слонов затоптали его насмерть. По словам очевидцев, после 30-секундной атаки осталась только изорванная, пропитанная кровью одежда туриста и останки его тела, вдавленные в землю.

"Это было очень глупо, и на туриста буквально накричали, чтобы он возвращался в машину, хотя он хотел сфотографировать стадо", – признался потом смотритель заповедника.

Он утверждает, что Луна слишком далеко отошел от дороги, чтобы успеть вернуться назад к группе. После случившегося его невеста и двое друзей погибшего впали в истерику, им потребовалась помощь специалиста.