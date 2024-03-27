Китайские туристы стали чаще ездить в Россию ради северного сияния

Китайские туристы массово отправились в Россию по одной причине
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мотивы посещения российских городов у них изменились

Жители Китая перестали приезжать в Россию, чтобы устроить шоппинг, хотя раньше это было одной из самых распространенных причин. Теперь же они предпочитают путешествовать по российским городам, чтобы увидеть уникальные природные явления – в том числе северное сияние. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок после проведенного анализа.

Также китайцам нравится посещать Россию, чтобы узнать больше о культурном наследии страны или просто развлечься. Молодежь заинтересована в приезде, чтобы получить высшее образование. Самыми популярными направлениями в последнее время стали Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Мурманск, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

Аналитики отмечают, что туристам из Китая важно предоставлять кофортные условия для пребывания в стране. Например, они не любят русскую и европейскую кухню, а также предпочитают бронировать билеты и отели через специальные приложения, на которых есть китайский язык.

Ранее россиянка отправилась на отдых в азиатскую страну и рассказала о местной пище. По ее словам, похудеть там точно не получится из-за особенностей приготовления блюд.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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